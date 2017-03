Kaheinimesevoodis tasuks magada eraldi madratsitel

See aeg, kus vedrumadrats poroloonmadratsist kinlasti parem oli, on möödas: vedrumadrats on Eestis küll endiselt levinuim, kuid kõrvale on tekkinud ka täiesti korraliku kvalideediga vedrudeta isendeid, näiteks mäluporoloon, mis võtab kuju magaja keha järgi. «Kvaliteetne madrats, olgu see nii vedru kui ka poroloonmadrats, tagavad hea une mõlemad,» ütleb Sleepwelli esindaja Raul Palis.

Kui hommikuti voodist tõustes tunned end nii nagu oleksid kogu öö põllul kive vedanud, võib oletada, et madrats ei sobi sulle: on kas liiga jäik või, vastupidi, liiga pehme. Kuidas sobiv madrats leida?

«Selili olles tuleb proovida panna oma käsi selja ja madratsi vahele. Kui saad seda teha ilma pingutuseta ja jääb isegi ruumi, siis see madrats on liiga jäik. Ja vastupidi: kui käsi mahub keha ja madratsi vahele vaevaliselt, siis on see madrats liiga pehme. Madrats peab võtma keha kuju, mitte keha madratsi kuju! Leba küljel ja tunneta tasakaalu. Kui kaldud kergesti ühele või teisele poole, on see madrats liiga jäik. Kui aga vajud liialt sügavale ja pöörata on raske, on see madrats liiga pehme,» juhendab Palis, kuidas kaupluses see õige leida.

Hea madratsi tunnuseks aga ongi tema sõnul just see, kui hommikul ärkad puhanuna. Kui aga abieluvoodist hommikul ärgates tunned end väsinumana kui õhtul magama minnes, aga abikaasa särab nagu hommikune päike, on alust oletada, et talle sobib kasutusel olev madrats väga hästi, sulle aga sugugi mitte. Õnneks pole ainsaks lahenduseks eraldi voodid. Piisab eraldi madratsitest. «Kahe madratsiga on võimalik luua erineva jäikusepoolega voodit. Näiteks kui mehele meeldib jäik voodi ning naisele pehme, siis kahe erineva jäikusega madratsiga on võimalik seda lihtsalt luua. Kahe madratsi vahele tekkinud vahet aitab edukalt katta ühine terviklik kattemadrats,» selgitab Palis. Samuti, nagu kiidavad kahe erineva madratsi kasutajad, kaovad sellega mured, et üht segab, kui teine öösel liiga palju niheleb.

Et madrats kaua kestaks: