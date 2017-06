Uue kodu juures ei mängi kõige olulisemat rolli asukoht ega hind

Juba aegsasti tuleks selgeks mõelda, milliseid võimalusi uus kodukoht pakkuma peaks, ütleb kinnisvaraettevõtte Bonava arendusjuht Oliver Tiidus. «Näiteks, kui on soov teha sporti ja elada aktiivselt, võivad oluliseks lisaväärtuseks kujuneda uue elupaiga lähedal asuvad spordiklubid või terviserajad, metsad ja mererand, mis on ideaalsed nii jooksuringideks kui ka jalutuskäikudeks,» räägib Tiidus.

Lisaks pakuvad täna paljud kortermajade uusarendused koduhoovis välijõusaali kasutamise võimalust, mille abil saab teha jõuharjutusi või venitada pärast jooksutreeningut lihaseid.

Kui ümbruskonnast oodatakse aga peresõbralikkust, et lastel oleks hea ja turvaline kasvada, tasub pöörata tähelepanu sellele, milline on uue kodukoha eraldatus suurtest maanteedest ja tihedast liiklusest. «Samuti võib otsustamisel saada määravaks, kas läheduses on koole ja lasteaedu või tekib vajadus laste transportimise järele. Sel puhul mängib olulist rolli ja pakub lahendust ka võimalik hea ühistranspordiühendus. Lisaks on suureks väärtuseks ümbruskonna pakutav huviringide valik ning mänguväljakute olemasolu koduhoovis, et tagada lastele igakülgsed vaba aja veetmise võimalused,» selgitab Tiidus.

Meelelahutusejanused inimesed peaksid aga eelistama kodu kesklinnas või muu seltsielu pakkuva piirkonna läheduses.

«Kuna tänane kinnisvaraturg on kirju ning valikut on väga palju, on ühele või teisele eelviidatud kriteeriumile vastavaid pakkumisi omajagu. Seetõttu võib enda elustiilipõhiste vajaduste ja soovide järgi valikute kitsendamine osutuda kasulikuks ning viia omakorda kiiremini ihaldusväärse uue kodu leidmiseni,» sõnab Tiidus.

Ka võib üks elupaik katta kõik mainitud kriteeriumid. Seda eriti uute korteriarenduste puhul, kus arendaja arvestab juba projekti planeerimisel kogu ümbruskonnaga, võttes eesmärgiks väljakujundatud naabruskonna loomise. Seetõttu leiab kinnisvaraturult aina enam hoolikalt läbimõeldud uusi kodulahendusi terviklikes naabruskondades, kus inimestel on igakülgselt hea elada.