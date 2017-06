Galerii: väga ebaharilike mõõtmetega kodu

Wee House'iks nimetatud kodu asub Londoni hipsterilinnaosas Clerkenwellis ja selle omanikud üürivad kodu 36 000 naela eest aastas välja.

Eriti kitsas maja. / Scanpix/Caters News Agency

Kunagi postivahejaamaks ehitatud hoone kujundamise muudavad eriti raskeks nurgad: vähesed neist on 90-kraadised, mistõttu on mööbli paigutamine keerukas ja tihti tuli kasutada eritellimuslahendusi.

Kuigi kodu on tilluke, sopiline ja hakitud (kulgeb läbi nelja korruse), on siin olemas kõik, mida vaja, nii et esimeseks koduks pigem lasteta perele sobib see väga hästi.

Majas on kaks magamistuba, kaks vannituba, kabinetinurk, köök ja paar ajaveetmisnurka.

Projektiga tegelenud arhitekti sõnul oli maja väga suur väljakutse, sest ruumidele oli raske ligi pääseda ja muinsuskaitsealusele hoonele kehtisid piirangud.