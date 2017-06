Nutikas lahendus laseb mööblit enne selle soetamist oma kodus proovida

Leidsid täpselt õige diivani, aga pole siiski kindel, milline see sinu elutoas välja näeb - väga tuttav stsenaarium, kas pole? Sellistes kohtaddes tuleb appi rakendus nagu on Houzzi View in My Room 3D.

Houzzi enda rakendus toimib vaid nende enda poes pakutavaga ja eelduseks on, et toodetel on juures 3-D-fotod. Kogu sealsel kaubal veel ei ole, kuid kataloog täieneb ses osas iga päevaga.

Houzzi arendusjuht Sally Huang ütleb, et nende statistika põhjal mõjutab rakenduse kasutamine oluliselt ka ostuotsust: need, kes on äpi abil mööblit oma tuppa proovinud, ostavad selle palju suurema tõenäosusega ka ära.

Jääme siis nüüd samasuguseid lahendusi ootama, IKEA, Asko, Sotka, Diivaniparadiis ja kõik teised siitkandi-mööblipoed!