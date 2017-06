Enne ja pärast: plekilisele lauale saab anda uue näo ühe ebatavalise moodusega

«Minu sõbranna söögilaud vajas hädasti uuenduskuuri. Tema poegadele meeldis hirmsasti laua taga värvidega mäkerdada ja lisaks oli laual veel üks triikraua jälg,» kirjutas blogija Claire. «Pidime välja mõtlema sellise lahenduse, mis jäljed täielikult kataks.»

/ www.pillarboxblue.com

«Kuna sõbranna soovis lauale erksavärvilist ja lõbusat välimust, otsustasime selle ära tapeetida,» selgitas naine.

Kui tapeet sai naistel välja valitud, tuli veenduda, et muster ilusasti jooksma hakkaks. «Meie lõikasime selleks kolm tapeeditükki, mis tavalise tapeediliimiga laua külge kleepisime. Ülejäägid lõikasime ära ning voltisime üle servade.»

«Kuigi see tapeet oli pestav, katsime pinna siiski läbipaistva lakiga, et see igapäevase kasutamisega vähem kuluks,» kirjutas blogija.

Lõpptulemusega on väga rahul nii Claire kui tema sõbranna. «Arvan, et tulemus on päris ilus ja sobib minu sõbranna söögituppa valatult. Eriti hästi sobib see kokku tema seintel olevate maalidega. Kindlasti näeb laud palju parem välja, kui enne!»