Kõige levinum põhjus, miks inimesed kolida otsustavad

Kinnisvaraveebi Realtor.com hiljutise küsitluse käigus selgus, et 46 protsenti koduomanikest otsustavad kolida uude kohta, kuna nad on tüdinenud oma eelmisest eluasemest. Ainukesena oli kolimise põhjus teine vaid inimestel, kellel vanus üle 55 – nende kolimise peamiseks vajaduseks oli pensionile jäämine.

Lisaks ümbritseva keskkonna muutmise soovidele, tekib noortel kolimise plaan ka suurte elumuutuste pärast – 30 protsenti küsitluses osalejatest kolisid, et saaks pere suurendada, 27 protsenti kolisid, et elukaaslasega koos elada ja ülejäänud küsitluses osalejad kolisid, sest nende palk tõusis ja nad said endale uhkemat kodu lubada.

Uuringu tulemused kattusid hästi ka teise Realtor.com’i tehtud küsitlusega, kus selgus, et inimesed peavad kodude puhul kõige tähtsamaks perekonna vajadusi, privaatsust ja seda, et kodu saaks võtta kui investeeringuna.

Samuti uuriti küsitluses, mida inimesed kõige rohkem kodudes otsivad. Tuli välja, et enamik inimesi soovivad kolme magamistoaga, kahe vannitoaga eramaja. Üle 80 protsendi vastajatest väitsid ka, et kodu puhul on kõige tähtsamaks osaks köök, mis peab olema avar ja valgusküllane. Köögile järgnes tähtsuselt suur magamistuba, mis oli inimeste sõnul samuti kodu juures väga oluline.