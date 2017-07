Galerii: vaata, kui omapäraselt on taastatud üks avar Tartu katusekorter

Kodu asub üle saja aasta vanuse puitkorterelamu katusekorrusel. Hoone juurde kuulub veel kahekordne puukuur ja avar hoov ühise tarbeaia ja parkimisvõimalusega.

Karlovas paikneva korteri rekonstrueeritud osa on sissekolimisvalmis, kuid seina taga ootab veel remonti umbes sama suur väljaehitamata pööning.

Korteri rekonstrueeritud osa moodustavad esik, elutuba-köök, magamistuba, wc-vannituba ja avar panipaik. Samuti on remonditud osa kõik aknad päikesepoolsed.

Korter on rekonstrueeritud ajalugu väärtustavalt: taastatud on originaalaknad koos algupäraste detailidega, värvist on puhastatud algne laiade laudadega puitpõrand, palkseinad on vanast krohvist puhastatud ja lisaks veel soojustatud ja lubikrohviga krohvitud.

Korteri üks sein on puhastatud punastest tellistest tulemüür ja lisab omapära avara katuseaknaga magamistoale.

Korter on hetkel müügis 105 000 euroga. Vaata kuulutust lähemalt SIIT.