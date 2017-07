Fotod: maja, mis on ehitatud ümber sajandivanuse pirnipuu

Puu sai Edgleyde uue maja disainile tähtsaks osaks ja niisiis otsustati maja ehitada just selle järgi. «Maja sai ehitatud nii, et see oleks privaatne ja valgusküllane,» sõnas Edgley. «Naabrite poole suunatud seinad on kõik akendeta. Need seinad, mis on aga suure puuga sisehoovi poole, on kaetud üleni klaasidega.»

Maja on küll väga helge ja avar, kuid siiski ehitatud tugevatest materjalidest nagu betoon ja puit. Lisaks on maja ehitamisel kasutatud vaid kemikaalidevabasid ja loodussõbralikke värve ja materjale. Maja muudab aga veelgi loodussõbralikumaks maast välja ulatuv vana puu.

Põrandad on väga modernsed: valatud betoonist, üle lakitud ja poleeritud.

Kasutatud on palju puitelemente, mis loovad majale hubasust, kuid hoiavad selle siiski modernsena.

Igast suurest aknast avanevad vaated iidse puuga sisehoovile.

Sisustamisel on eelistatud vaid kvaliteetsete brändide toodanguid ja samuti on kaasas käidud viimaste trendidega.

Kuidas oleksid sina puu säilitamisele lähenenud?