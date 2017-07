Hinnavõrdlus: järveäärne taluhäärber Võrumaal maksab vähem kui pisike korter Narvas

Haanja looduspargis asub kunagise suurtalu häärber koos kõrvalhoonega. Majas paikneb suur elutuba, avatud söögituba (millest avaneb ka suur järvevaadetega veranda), neli magamistuba ja mitmed abiruumid. Häärberit ümbritseb idülliline kuppelmaastik ja vaid 50 meetri kaugusel peamajast asub ka Järveküla järv.

365-ruutmeetrine talumaja on müügis 39 900 euroga.

Peaaegu sama hinna eest, kuid veidi kallimalt (40 000 euroga) on müügis ka Narvas paiknev kahetoaline korter. Kivist kortermaja on ehitatud aastal 1972 ja selles müügis olev korter on pea 48-ruutmeetrine. Korteri ostmisega saab kaasa nii uue köögimööbli kui ülejäänud diivanid, kapid ja mööbli.

Korter Narvas / www.kv.ee