PILDID ⟩ Boheemi unelm! Tõstamaal müüakse imetabast maalähedast pesapaika

Tegu on 1956. aastal valminud kahekorruselise majaga, mis on ümbritsetud metsast ning mille lähimad naabrid asuvad ligemale 400 meetri kaugusel. Lähim linn on Pärnu, mis asub 35 kilomeetri kaugusel.

72-ruutmeetrisel majal on palkseinad ning sellele on ligi poolteist aastat tagasi paigaldatud ka uus eterniitkatus. Kodusoojust jagavad siin ahi, puupliit ja kamin. Majas on loomulik ventilatsioon.

Majas on kaks magamistuba, elutuba, köök ja kontorinurgake. Krundil asuvas abihoones on saun ja duširuum. Hubane ning stiilselt maalähedane elamispaik vahetab omanikku 117 000 euroga. Hind on muide läbiräägitav!

