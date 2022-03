VIDEO ⟩ Rod Stewartil viskas kopa ette ja läks ise labidaga teeauke lappima

Oma sotsiaalmeediasse postitatud videos on näha, kuidas Stewart koos töömeestega killustikku tänavaaukudesse kühveldab. Staar räägib, et tee on selline olnud pikalt. Hiljuti olevat kiirabi siit läbi sõitnud, mis lõppes katkise rehviga.

Staari koduks on Essexi krahvkonnas asuv Harlowi linn, mis ei ole teps mitte odav koht kus elada. Tegemist on jõuka piirkonnaga. Tegemist ei ole ilmselgelt just maailma suurima probleemiga, kuid laulja postituse alla jäetud kommentaaridest saab välja lugeda, et inimesed kiidavad rikka muusika pealehakkamist ja tahet käed nii-öelda mustaks teha.