Beebisinine kodu: Pärnus müüakse maja, mis palju vanem kui välja paistab

Müügis oleva maja ajalugu on üllatavalt pikk, ulatudes aastasse 1895. Tänaseks on hoone saanud uue soojustuse ja rõõmsavärvilise välimuse. Pärnu kesklinn ei jää siit kaugele, samuti rand. Kõikjale on siit hea jalgsi või jalgrattaga minna. Hästi hoolitsetud aias kasvavad kirsi-, õuna-, mureli- ja kirsipuud, lisaks veel mustsõstra- ja vaarikapõõsad, viinamarjad ja maasikad.

Hoovis asub abihoone. Foto: KV.EE

Kinnistul asuva kahekorruselise elamu ruutmeetrite arv on 126. Hoovis on ka abihoone, kus ruutmeetreid 26,3. Aias on ka kämpingumajad, mis küll tehingu juurde ei kuulu, kuid on võimalik kokkuleppele jõuda.

Antud kinnistu on suurepärane neile, kes soovivad majutusteenust pakkuda. Külalisi saab majutada nii majja endasse kui ka hoovis olevatesse kämpingutesse. Ruumi on siin piisavalt, et suvel mõnusalt hoovis aega parajaks teha. Abihoones saavad külalised pesus ja keha kergendamas käia.

Ka väliköögi ja kämpingud leiab siit. Foto: KV.EE