PEIDUS PÄRAND ⟩ Haapsalu raudteejaama maalingute sidumine kindla isikuga on informatsiooni nappuse tõttu keeruline

Ilmselt on «saali kunstilise vormistamise» all silmas peetud just nimelt ootesaali kujundust koos mereteemaliste maalingutega. Maalingute autor on teadmata, ehkki selle kohta on palju oletusi. Suulise pärimuse järgi mäletatakse üht andeka maalijana tuntud anonüümset Saksa sõjavangi, aga ka Haapsalus kunstiõpetajana tegutsenud Peterburi Stieglitzi kunstikooli taustaga Georgi Ragožkinit, kuid informatsiooni nappuse tõttu on maalingute sidumine kindla isikuga keeruline.