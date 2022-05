PEIDUS PÄRAND ⟩ Sakalamaa kaitsjatele pühendatud monumendi tarbeks kaevati välja kuue meetri pikkune rändrahn

Kokkuvõtlikult on lugu järgmine: 1960. aastatel tundis Stöör elavat huvi muinasajaloo vastu. Lugedes Henriku «Liivimaa kroonikat» ja suheldes väärikate eestiaegsete humanitaaridega, leidis ta, et eestlastel pidid muinasaja lõpus olema nii oma kiri kui omariiklus ning et ka kristlus ei olnud siinmail midagi võõrast. Madisepäeva lahing lõppes küll traagiliselt Sakalamaa juhi Lembitu tapmise ja tema küla – ilmselt Lõhavere linnuse – rüüstamisega, kuid mitte alistumisega. Stööri sõnul sõlmiti osapooli austav vaherahu, misjärel tugevnesid sidemed lääne kultuuriruumiga: vabadusvõitlus ladus ühtlasi väärika aluse, millele hiljem ehitati oma kultuur ja riik. Noor ja hakkamist täis arhitekt oli veendunud, et ajaloolise sündmuse meenutamiseks on vaja püstitada monument ja tema ülesandeks on see luua.