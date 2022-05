PILDID ⟩ Ihkad linnakärast eemale? Naissaarel on müüa tükk maapealset paradiisi

Müüdav kinnistu asub Naissaare lõunapoolses osas. Unikaalne ning isikliku merepiiriga (üle 135 meetri) pakkumine on kahtlemata üks harukordsemaid, mis praegusel kinnisvaraturul pakkuda on. Maja, ühes 18183-ruutmeetrise krundiga, vahetab omanikku 550 000 euroga.

Kinnistul asuva peahoone puhul on tegu täispuidust kahekorruselise suvilaga. 184,4-ruutmeetrine pesapaik on seejuures vaid ligemale 25 meetri kaugusel merest. Pole ju üldse paha! Maja keskele on ehitatud ahi, mis soojustab tervet maja. Võimalus kasutada ka elektrikütet.