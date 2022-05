Õllespikker: eksperdid õpetavad, milline märjuke grillpeole kaasa võtta

Kõik teavad, et veini tuleb õhtusöögi kõrvale valida vastavalt sellele, mis taldrikul serveeritakse. Sama tuleb teha ka suvisel grillhooajal, et õlu toidu maitset toetaks. Ajakirja Food & Wine eksperdid on koostanud väikese spikri, mis õlu, millise grillroa kõrvale valida.