See lihtne hommikutrikk tagab hiljem oluliselt magusama ööune

Uneekspert Anne Marie Boyhani sõnul oleneb hommikustest esimestest sammudest suuresti ka meie edasine argipäev. Parema ööune tagamiseks soovitab ta hommikul esimese asjana päikesevalgus tuppa lasta. See omakorda tagab parema une ja selle kestuse.

«Kui päikesevalgus jõuab hommikul teie silmadeni, seab see teie bioloogilise kella paika ja käivitab hormoonide kortisooli ja melatoniini ajastamise, mis omakorda mõjutavad magamist,» selgitas ta väljaandele The Mirror.

Meie keha hakkab melatoniini tootma, kui pimedaks läheb, ja hormoon saavutab oma maksimumi päikesevalguse ajal. Seega, kui see on õigesti reguleeritud, soodustab öine melatoniini maksimum öösel magamaminekut ja päeval on sel vastupidine mõju.