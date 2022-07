USKUMATULT TÕHUS ⟩ 7 väikest liigutust, mis muudavad kodu palju õnnelikumaks

Trikk on lihtne - selleks, et midagi head saada, tuleb seda kõigepealt anda. Pööra tähelepanu sellele, kuidas elukaaslasele rõõmu teha ja see tuleb topelt tagasi!

5. Kaunista! Mitmeid hooaega minimalismituuli ja pragmatismi on pannud meid unustama, mis on kodu kaunistamise mõte. See on ääretult oluline asi! Nii saame luua ja juhtida oma emotsioone ja kodu laengut. Need maalid seintel, dekoratiivsed detailid, toalilled, padjakesed, pleedid ja muu - see on ülitähtis osa elusast ja õnnelikust kodust. Pea vaid meeles, et kaunistades lähtu vaid enda sisetundest, siin pole head ja halba maitset, õiget ja valet, sina ja sinu isiklik maitse on selle kodu kuningaks.