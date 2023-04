OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Mind pandi toolile istuma, võeti sall silme eest ja..

Mitte keegi meist ei oska sünnipäevi tähistada. Mitte et meil pidutsemise vastu midagi oleks, me lihtsalt ei seedi seda tähelepanu ja pinget.

Aga sünnipäevalaud?

Madisel on sünnipäevalaual alati traditsioonilised singirullid, täidetud munad ja veel nipet-näpet, mille valmistamine tal kas või une pealt välja tuleb. Kostap läheb lihtsama vastupanu teed ja tellib rahva tungival nõudmisel kringli.

Madisele meenub seepeale kord, mil ta kartis, et sõbrad on talle strippar Marco tellinud. See sünnipäev herr Marco seltsis ei lähe tal ilmselt kunagi meelest.