EKSPERT AVALDAB ⟩ Väga hea põhjus, miks eelistada pikka laenuperioodi

Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul ei tasu seda siiski karta – reeglina makstakse laen tagasi oluliselt kiiremini, samas aitab pikk laenuperiood hoida igakuiseid makseid madalamana.

«Ennekõike on pika laenuperioodi põhjus selles, et hoida igakuine laenumakse madalamal, sest 30-aastasel laenul on kuine makse oluliselt madalam kui 15-aastasel laenul,» rääkis Rebane.

Tanel Rebase sõnul on põhjuseid, miks laen 30 aasta asemel keskmiselt kolm korda varem tagasi makstakse, mitmesuguseid.

«30 aasta jooksul tuleb elus mõistagi väga palju ette: üks leiab endale uue kodu, teine saab päranduse, mis aitab tal laenukohustusest vabaneda, kolmas teeb väga head karjääri – kõike võib juhtuda,» märkis Rebane.

Hiljutisest Luminori tellimusel läbi viidud Norstati küsitlusest selgus, et just noorte vanuserühmas ehk 25–34-aastaste seas on koduostu juures paljudele takistuseks kõrged intressimäärad ja sellest tulenev laenumakse suurus – seda tõi takistusena laenuvõtmisel välja 28 protsenti küsitletutest. Just sellest tulenevalt on Rebase sõnul laenuperioodi valides mõistlik järgida rahatarkuse kuldreeglit ehk hoida igakuised kulutused võimalikult madalal tasemel.

«Kui tegemist on noore inimesega, on minu esmane soovitus taotleda 30 aasta pikkust laenuperioodi, kuna nii õnnestub laenumakset võimalikult madalal hoida,» märkis ta. Rebane lisas, et lähtudes vastutustundliku laenamise põhimõtetest, ei ole võimalik sama perioodi pakkuda aga kõikidele inimestele, näiteks 50ndates eluaastates või peagi pensionile siirduvale inimesele.

Noorematel laenuvõtjatel soovitab Rebane tähele panna veel üht asjalikku rahatarkust. «Kui noor inimene ostab esimese kodu, siis suure tõenäosusega pole tal seal plaanis elada 30 aastat, vaid leida teatud aastate möödudes uus elamine. Kui rahakott vähegi kannatab, siis soovitan kaaluda võrdsetes põhiosades maksegraafikut, kuna sellisel juhul makstakse esimestel aastatel tagasi rohkem laenu põhiosa, mitte intresse – see võimaldab hiljem müügitehingu puhul väiksema laenujäägi korral suuremat kasu saada,» lisas ta.