ÜLLATAV See nädalavahetuse harjumus hoiab aju kauem noorena

Teadlased on leidnud, et kvaliteetsel unel on positiivne mõju aju aktiivsusele, mälule ja vaimsetele võimetele. Paraku ei suuda kõik ennast argipäeviti korralikult välja puhata, mistõttu soovitavad teadlased unepuuduse korvamiseks nädalavahetustel kauem põõnata.