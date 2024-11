EESTI UNEEKSPERT 4 kasulikku nippi, kuidas end pühadesaginas välja puhata

Ta lisab, et ühtlasi piisab kiirel pühadeperioodil kümnest minutist, et rahulikult istuda ja teed juua, et oma vaimset heaolu turgutada. Selle jaoks soovitab sisekujundaja luua väikese nurga, mis on mõeldud lõõgastavateks tegevusteks, olgu selleks siis sooja joogi nautimine, lugemine või lihtsalt puhkamine.

«Kui sa tahad korraks pühadekärast eemale saada ja hinge tõmmata, vali välja mugav tool või tugitool koos pehme pleedi, väikese laua ja soojades toonides valgusega. Pikkadel pimedatel õhtutel mängivad valgustid üleüldse suurt rolli nii meie meeleolu kui ka turvalise ja hubase ruumi loomisel. Samuti on oluline see tuba või nurk vähemalt psühholoogiliselt muust maailmast eraldada, et sellest tekiks koht, mis on mõeldud ainult sulle. Selleks sobib ideaalselt vaiba või ruumijagaja kasutamine. Aja jooksul õpib keha, et sellesse nurka sisenedes on aeg lõõgastuda,» soovitas Mikvere.

Kuidas end kiirelt kosutada, kui väsimus peale kipub?

Uneekspert soovitab teha kõige kiiremal pühadeajal lühikesi pause kas lihtsalt diivanil lõõgastudes või pärastlõunast uinakut tehes, mis ei ole pikem kui 30 minutit.