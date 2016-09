20 asja, mis oma kodust hetkegi kõhklemata välja visata tuleks

Aegunud kinkekaardid, kasutamata sooduskupongid ja muu taoline

Saad ju isegi aru, et kõik, millel kuupäev möödas, võtab kodus asjatult ruumi.

Vanad ajakirjad

Paljudel on kombeks säilitada oma lemmikajakirju, et neid kunagi hiljem vaadata. Võid need südame rahuga otse vanapaberisse saata, sest meil on sulle üks saladus rääkida: sa ei vaata neid enam kunagi.

Aegunud kuivained

Kontrolli aeg-ajalt üle, mis peitub su kuivainekapis ja maitseaineriiulis. Kõik, mis on ületanud säilivuskuupäeva, peaks sealt kaduma.

Vanad rõivad

Milleks hoida alles riideesemeid, mida sa pole mitu aastat selga pannud? Reegel võiks olla, et vaatad kord aastas riidekapi üle ja kõik, mida sa selle aasta jooksul kandnud pole, kaob kapist.

Vanad kinkekotid ja pakkepaberid

Pakkepaberi taaskasutamine on asja üle piiri viimine - see pole lihtsalt enam ilus vaadata. Ka kinkekotid aeguvad paari kasutuskorra järel ja näevad koledad välja. Ära hoia neid alles.

Üleliigsed kilekotid

Viska need seekord ära ja püüa edaspidi mitte juurde hankida. Ilma kilekottideta saab suurepäraselt hakkama.

Katkised esemed

Kõik need, mida sa oled plaaninud kohe parandada ja mis on su kodus seetõttu juba mitu aastat ruumi võtnud. Vii need taaskasutuskeskusesse või jäätmejääma ja hinga kergemalt.

Vana voodipesu

Kulunud, plekiline või katkine voodipesu - milleks üldse seda alles hoida?

Mõraga lauanõud

Kui need on nii katki, et toitu ja jooki kinni ei pea, pole nendega mitte midagi peale hakata. Neid ei anna ka kuidagi tervisesõbralikult parandada. Viska ära!

DVDd

Kui tihti sa DVDde pealt filme vaatad? Või veelgi enam, videokassettidelt? Pole mõtet neid kodus tolmumas hoida.

Topelt köögitarvikud

Mitu pannilabitad, kahed pastatangid, neli koorimisnuga - jäta kõigist alles üks ja vii ülejäänu taaskasutusse.

Kasutud aksessuaarid

See hiiglasliku lehviga kübar ja rusikasuuruste võltspärlitega kaelakee, mida sa kunagi ei kanna, võivad majapidamisest kaduda.

Igasugu voldikud

Kõik kusagilt saadud mingite asutuste voldikud ja reklaamlehed, mille kohta sa kunagi mõtlesid, et äkki läheb neid vaja. Ei lähe. Anna alla.

Tühjad karbid

Organiseerimishullustuses kokku ostetud kasutud panipaigakarbid toimivad ristivastupidiselt oma eesmärgile: nad muudavad kodu kolarikkamaks ja raskemini korrashoitavaks. Anna need ära. Uusi osta vaid siis, kui tead täpselt, mida sinna sisse panna plaanid.

Täitepakendid

Täitepakendid esemetele, mida sa enam oma kodus ei kasuta, võtavad päris kindlasti asjatult kasulikku ruumi. Siia alla kuuluvad tegelikult ka näiteks kõik ettevarutud tavalised elektripirnid, kui nüüd ainult LEDe kasutad, ja nii edasi.

Rattakiivrid

Rattakiivrid ei säili igavesti: neid tuleks vahetada iga viie aasta tagant. Nii et kui su kodus leidub vanemaids eksemplare, tuleks neist vabaneda.

Aegunud ravimid

Pole vajagi midagi lisada.

Aegunud kosmeetika

Tähtaja ületanud kosmeetika kasutamisel riskid tõsiste nahaprobleemidega.

Vanad mobiiltelefonid

Teen need seest tühjaks ja anna ära. Kola pole mõtet koguda.

Raamatud

Anna oma kodust ära raamatud, mida sa oled lugenud parimal juhul korra ja ei plaani enam kunagi lugeda. See pole raamatuvaenulik suhtumine - vastupidi, las need rõõmustavad kedagi, kellele nad tõesti meeldivad.