See ebatavaline trend on jõudnud juba väga paljudesse kodudesse

Ilmselt paljudes kodudes on tulnud ette olukordi, kus mõne sünnipäeva või tähtpäeva raames tuleb ühe laua taha mahutada paras ports inimesi. Kõige suurem mure on sealjuures see, kust kõik vajaminevad toolid leida.

Kuna inimestel on söögilaua taga enamasti neli kuni kuus tooli, otsitakse ülejäänud toolid kokku mujalt – ülejäänud tubadest, keldrist või pööningult. Lõpptulemus näeb siis välja selline, et ühe laua taga on vähemalt kümme erinevat tooli.

Paljud sisekujundajad ja trenditeadlikud inimesed aga lausa püüdlevad sellise kaootilise söögitoa või köögi poole ja panevad laua ümber meelega väga erinevas stiilis või värvitoonis toole.

Kes tahab selle trendiga kaasa minna, võiks mõnele olulisele asjale tähelepanu pöörata:

1. Kui sa tahad ühe laua taha koondada väga erinevat värvi toole, siis need võiksid olla oma stiililt ühesugused.

2. Kui sa eelistad stiililt erinevaid toole, siis need võiks olla jällegi samas värvitoonis. Näiteks üleni mustad või valged.

3. Kõik toolid võiksid olla ühekõrgused.

Visuaalselt mõjub huvitavalt ka see, kui ainult üks tool, näiteks laua otsas olev on teistest erinev.