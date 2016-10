Galerii: stiilse sisekujundusega Võrumaa mõis otsib endale mõisahärrat

Kõrgepalu mõis asub Eestimaa kaugeimas servas – Võrumaal. Mõis asub väikese Kõrgepalu küla keskmes kõrge künka otsas ning on ümbritsetud maalilise loodusega.

Hoone esimene korrus on täielikult renoveeritud ning selle pinnale on rajatud aastaringseks elamiseks mõeldud neljatoaline korter. Ülemine korrus vajab veel renoveerist. Mõisahoones on kokku neliteist tuba, neist üheksa on magamistoad.

Foto: KV.EE

Maja renoveeritud osa on viimistletud looduslike materjalidega nagu savi ja lubikrohv. Alles on jäetud ka vanad uksed, põrandad ja aknad, mis on korda tehtud. Kõige põnevam on kahtlemata pesuruumi mosaiikpõrand.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE