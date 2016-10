Kolm olulist asja, millele tuleks kodu ostmisel kindlasti mõelda

1. Võimalikud transpordivahendid

Enne lepingu sõlmimist vii end kurssi ka sellega, milliste transpordivahenditega sul võimalik liigelda on. Kui su töökoht ja toidupood asuvad kodust vaid jalutuskäigu kaugusel, siis ei ole muret. Kui vahemaad on aga pikemad, siis veendu selles, et sul on auto puudumisel ka ühistranspordiga võimalik liigelda. Kui sul on lapsed, siis on see veel eriti oluline.

2. Ruumide suurus

Kui sul on näiteks neljaliikmeline perekond, siis minge kõik koos uut kodu vaatama. Kuidas veenduda selles, et köök ei ole teie pere jaoks näiteks liiga väike? Proovige seal kõik koos olla – kui mitmekesi on seal silmnähtavalt ebamugav, siis on ilmselt tegu ebasobiva koduga. Alati on võimalik ruumide planeeringut küll muuta, kuid mõtle, kas sa ikka soovid seda teha.

3. Naabrid

Eelmine elanik ilmselt saab sind selles osas aidata. Korteris või ridaelamus elades on see ilmselt eriti oluline. Kui sinu naabriteks on väikeste lastega pered ja sina eelistad pigem rahu ja vaikust, siis mõtle, kas see on sinu jaoks vastuvõetav. Eriti kui seinad ei ole just kõige helikindlamad.