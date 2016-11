Kolm levinud ebaviisakat küsimust, mida külla minnes küsida ei tohiks

«Kui palju see maksis?»

Selle asemel küsi võõrustajalt, kas ta teab, kust seda soodsa hinnaga saada võiks.

On arusaadav, et sulle võib hakata mõni sõbra möölbitükk või sisustuselement väga meeldima, aga küsida otse, kui palju ese maksis, pole kõige viisakam. Võib-olla ei meeldi võõrustajale nii otse rahast ja oma võmalustest rääkida. Seepärast on alati lihtsam lahendus küsida vihjeid ostukohtade kohta - sealt saad hinna juba ise hiljem kindlaks teha.

«Kui palju üüri/laenu te maksate?»

Selle asemel küsi, kas piirkonna hinnad on sõbra meelest mõistlikud. Sisuliselt sama põhjendus, mis eelmise küsimuse juures. Kui sõber on avatud konkreetsetest summadest rääkima, teeb ta seda ise. Kui ei, siis vähemasti pole sa sundinud teda kõnelema teemadel, mis tema jaoks ebamugavust võivad valmistada.

«Millal su kodu valmis saab?»

Selle asemel küsi, mis on sõbral kodus praegu pooleliolev projekt. Miks? Väga vähesed koduomanikud armastavad, kui nende poolikule remondile otsesõnu tähelepanu juhitakse. Kui küsid, mis praegu käsil, on võimalik, et kuuled niisamagi, mis sellele järgneb ja millal koduga ühelepoole loodetakse saada.