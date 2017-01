Lastetoa kujundamisse tuleks kindlasti kaasata ka laps ise

Kui lapsele on antud võimalus oma toa disainimisel kaasa rääkida, tunneb ta end seal hiljem palju turvalisemalt ja õnnelikumalt, selgitab psühholoog ja disainikonsultant Sally Augustin: «Igaüks tahab enda territooriumi osas ju kaasa rääkida,» rõhutab ta.

Väikese lapse maitseelistused on kohati üsna koomilised ja sellepärast soovivad lapsevanemad oma võsukeste toad pigem iseenda maitse järgi kujundada. Lastemööbli müümisega tegeleva ettevõtte The Land of Nod loovdirektori Danielle Kurtzi sõnul saab lapse eelistusi arvesse võttes luua aga samamoodi maitseka toa.

«Kui laps soovib ämblikmehe-teemalist tuba, siis ei tähenda see kohe seda, et seina tuleb panna jube multifilmitegelase piltidega tapeet. Asja võib lahendada hoopis detailidega,» soovitab Kurtz.

Ajakirja Brides moetoimetaja Elle Strauss lahendas olukorra aga näiteks nii, et pakkus oma kuueaastasele tütrele toa disainimise osas välja erisuguseid variante ja lasi tal siis nende seast valida: «Mu tütar tahtis, et tema toas oleks lilled, roosa loss ja jänesed. Honori toas on nüüd lillemustriga tapeet, kummutil on pisike roosa loss ja voodis kaisujänesed. Üldmulje on armas, aga maitsekas.»