Fotod: Eestis tootjate kaunis rahvuslikus võtmes kodusisustus

Tuttavat rahvariidetriibulist, rukkilillemustriga või muidu rahvuslikus võtmes kodusisustust leidub meil üsna palju, aga tihti saavad need kogu muu omamaise disaini kõrval liiga vähe tähelepanu. Täna teeme kindlasti erandi.

1. Muhu portselan

/ Tootja foto

Nõusid tehakse meil igasuguseid, aga väga tore ja üsna uus tegija on Muhu portselan, kelle nõud on päris kindlasti rahvuslikust vaimust kantud. Valikus on ka vabariigi aastapäeva erikollektsioon.

2. Nuni linane voodipesu

/ Tootja foto

Linane materjal on eestlasele aegade hämarusest peale väga südamelähedane olnud, seepärast meeldib meile endiselt väga ka linane voodipesu.

3. Muhu motiividega tumba

/ Tootja foto

Kui tuppa värvilaiku vaja, kulub Muhu-mustriline tumba kahtlemata marjaks ära.

4. Kuumaalus "Muhu mänd"

/ Tootja foto

Kui kodus rahvusvärvidele ja -mustritele muu stiili pärast väga kohta pole, siis need minimalistlikud kuumaalused sobivad küll igasugusesse interjööri.

5. Kihnu mustriga kott-tool

/ Tootja foto

Puuvillase-linase segust pealisvoodriga tõsiselt suur kott-tool sobib ideaalselt diivani juurde lisaistekohaks, lastetoa lugemisnurka või ükskõik kuhu, kuhu teda ise sobitada tahad.

6. Lõikelaua ja pannilabida kinkekomplekt

/ Tootja foto

Tamme-, saare- ja kadakapuust kokku pandud komplekt on kaunistatud rahvuslike mustritega ja kaunistab iga kööki.

7. Kaheksakannamustriga kannud

/ Tootja foto

Sobivad hästi neile, kellele kaheksakanna motiiv südamelähedane, aga Eesti rahvusvõtmes kodusisustuse puhul kasutatud värvid mitte nii väga.

8. Äärepitsiga linane rätik

/ Tootja foto

Taluköögist tuttav äärepitsiga linane rätik on ühtaegu praktiline ja kaunis, täites nõudekuivatamise ülesande kõrval ka sisekujunduselemendi omi.

9. Õnnetäht ehk kaheksakand karbis

/ Tootja foto

Ideaalne kingitus uue kodu omanikule, sest kaheksakand on meie jaoks läbi aegade olnud väga tähenduslik.

10. Valge leivarätik

/ Tootja foto

Kortsumaterjalist rätik ei vaja triikimist, sobib nii köögi- kui leivarätikuks.