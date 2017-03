Eesti oksjonitelt võib võileivahinnaga soetada kogu vajamineva kodutehnika

Oksjonitel müüvad inimesed tihti seisma jäänud või üleliigseks osutunud kodutehnikat äärmiselt soodsa alghinna või kohe väljaostmist võimaldava hinnaga. Kui põhieesmärk on kolakast kodumasinast vabaneda, mitte niivõrd selle pealt teenida, võib heal juhul täiesti korraliku, aga näiteks perele lihtsalt väikeseks jäänud külmiku või pesumasina soetada mõnekümne euro eest. Samamoodi võib näkata pisema kodutehnika, näiteks köögikombainide, blenderite ja muu taolisega.

1. LG No Frost külmkapp, hind 140 eurot

/ osta.ee

Täiesti korralik ja vaid ühe pisikese puudusega suuremõõtmeline külmkapp otsib uut kodu lihtsalt sel põhjusel, et koduvahetuse järel on see üleliigseks osutunud – uues kodus on integreeritud külmik juba olemas.

2. Beko pesumasin, hind 40 eurot

/ osta.ee

Pesumasin on küll kümme aastat tööd teinud, kuid endiselt täiesti korralik. Uut kodu vajab põhjusel, et praegune omanik soovib soetada kuivatiga masina.

3. Zanussi nõudepesumasin, hind 50 eurot

/ osta.ee

Täisintegreeritav kümme aastat vana ja endiselt täiesti töökorras nõudepesumasin.

4. Electroluxi tolmuimeja, hind 24 eurot

/ osta.ee

Täiesti terve ja komplektne tolmuimeja sobib hästi väiksemasse majapidamisse.

5. Hansa keraamiline pliit ja küpsetusahi, hind 70 eurot

/ osta.ee

Nii pliit kui ahi on heas korras.

6. Tefali mikser, hind 20 eurot

/ osta.ee

Paar korda kasutatud erinevate otsikutega sisuliselt uus mikser.