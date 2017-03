Fotod: noore pere korter Moskvas Kremli lähedal

Etteruttavalt võib kohe ära öelda, et kui ei teaks, et see korter asub Moskvas, pakuks pigem, et tegu on mõne Pariisi või Stockholmi koduga. Ja just seda sisekujundaja Anna kliendid, noor ja palju reisiv paar, silmas pidasidki, kui ta enda korterit kujundama palkasid, kirjutab sisekujundaja Anna oma blogis Ezzenziale-hd.

/ essenziale-hd.com

Skandinaaviapärast sisekujundust on korteris ehk pisut enam tunda: toonid ja materjalid on looduslikud ja loomulikud. Kuid mingi helgus ja kergus viib mõtted fotosid vaadates siiski ka Prantsusmaale.

/ essenziale-hd.com

Nii mõnedki mööbliesemed on eritellimusel valmistatud, kuid palju on kasutatud ka vana head IKEAt.

Puupakust laud. Foto: essenziale-hd.com

Ikea telerialus. / essenziale-hd.com

Pikliku magamistoa visuaalseks korrigeerimiseks ja näilisemalt pisut ruudukujulisemaks muutmiseks on seintel kasutatud palju peegleid.

/ essenziale-hd.com

/ essenziale-hd.com

Sisekujundaja Anna ütleb, et köök oli tema jaoks kõige raskem ruum, sest seal oli juba olemas mööbel, mis polnud väga tema maitse järele, aga millest vabaneda samuti ei õnnestunud. Niisiis tuli tal tublisti vaeva näha, et korteri läbivat joont ka seal säilitada. See õnnestus tal kokkuvõttes siiski üsna hästi.

/ essenziale-hd.com

/ essenziale-hd.com

Vaata rohkem SIIT!