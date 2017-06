«Aedniku aabits»: sirelite võimsus sõltub ühest kavalast nipist

Juuni keskpaik on Eestimaal kõige ilusam aeg - see on aeg, kus päike ei looju ja sirelid on õitevahus. Eestiski on aretatud mitmeid sirelisorte, mis on kantud Kanadas Hamiltoni kuninglikus botaanikaaias peetavasse rahvusvahelisse sirelite registrisse ja saanud nõutuks üle ilma.