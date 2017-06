Kuidas tasub kööginuge tegelikult hoiustada?

Kapipealsed nugade hoidjad on tegelikult päris ebapraktilised, vahendab Architectural Digest. Esiteks võtavad need tööpinnal liigselt ruumi. Teiseks, kuna terad on kaetud, peab õige noa leidmiseks tavaliselt need kõik välja tõmbama. Kolmandaks - kitsaid vahesid ei saa kuidagi puhastada - seal võib olla saiapuru, niiskus ja kes teab mis elu. Õnneks on kööginugade hoiustamiseks olemas veel aga nii mõnigi nutikas võimalus.

Hoidjad sahtlisse

Sahtlisse paigutatavad nugade hoidjad hoiavad tööpinnal ruumi kokku ja noad vaateväljast eemal. Samuti ei toetu seal noad oma terale - seetõttu säilivad need ka kauem teravana.

Nugade hoidja sahtlisse / Tootja foto / food52.com

Magnetiga hoidjad

Magnetiga hoidjaid on igast materjalist, alustades puiduga ja lõpetades roostevaba terasega ja mõnel juhul isegi nahaga. Hoidjad saab paigutada seintele, mis hoiab kõvasti ruumi kokku. Kuna tegu on sileda pinnaga ja puuduvad kitsad pilud, saab hoidjaid eriti lihtsalt puhastada.

Magnetiga nugade hoidja / www.flickr.com

Nugade kott

Kui kokkamine on suur hobi ja heade nugadeta tundub grillipidudel või matkadel söögitegemine raske, tasub muretseda oma nugadele hoopis kott. Sellega on neid mugav transportida ja võid veenduda, et kahjustada need ei saa.