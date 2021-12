Korralik inimene käib Kodus iga päev!

Maailm meie ümber muutub, kuid üks asi jääb samaks – kodu. Varasema Kodustiili asemel ootab külalisi nüüd lihtsalt Kodu. Hulga kodusem ja mõnusam, eks ole?

Mis kodu see on, kus süüa ei anta?

Üllatusi on meil varuks küllaga! Kõige magusam neist puudutab neid, kes armastavad süüa. Iga hea kodu juurde peab kuuluma hea toit. Kodust leiad nüüd põnevad toidulood, retseptid ja toidukohtade arvustused. Lisaks valgustame läbi toidutööstuse teemad, mida eelistatakse saladuses hoida – mis on ühe või teise aine mõju? Iga nädal uus video, kus saad midagi avastada, maitsta või järele proovida. Kokka koos Eesti parima tippkokaga siin! Lood, mille teie jaoks välja noppisime, on kõigile avatud ja lugemiseks tasuta. Siis on igaühel võimalus veenduda - kodu on hea!

Tunnustatud kokk ja Eesti esindaja Bocuse D'ori kokandusvõistlusel Artur Kazaritski. FOTO: Madis Veltman

Kinnisvara – põnevad leiud ja asjatundlik teave

Huvitavad, sageli üllatavad ja silmaringi avardavad lood kinnisvarast on meie juurde toonud palju lugejaid ning kindlasti teeme neid edaspidi veel suurema energia ja hooga. Kodu pääseb sinna, kuhu inimene tänavalt ei pääse. Loe, milline on kirgi kütnud püramiidiga palee Kadriorus seestpoolt.

Kadrioru Plaza FOTO: Konstantin Sednev / Postimees

Lähema ümbruse kõrval toome lugejale koju kätte ka põnevad kaugemad paigad – palju võiks maksta Valge maja? Või mis tunne tekib Eesti ühes kalleimas üürikorteris. Kas ikka julgeb seal istuda ja astuda? Vaata videot selle kohta siin.

Kes ei tahaks näha, milline on Putini megapalee seest? Kodus on sul see võimalus!

Seikleme ka ajalukku ja toome teieni sünged lood, mida nii mõnigi tuntud hoone endas varjab. Loe, milline jube minevik peitub Pirita jõe kaunis ürgorus seisvas Kose mõisas.

Tallinn, 02.06.2020. Sheeli mõisa peahoone ja sulastemaja. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees. FOTO: Mihkel Maripuu

Oma kätega – hulgaliselt inspiratsiooni

Eesti mees on maailma parim vähemalt ühes asjas – ta suudab oma kätega kodu ehitada. Ja eesti naine ei jää talle alla, tema saab hakkama kõigega, millega vaid tahab. Mõistes seda, millises unikaalses meistrimeeste riigis me elame, avastasime, et ise tegijatel, disainijatel ja ehitajatel puudub koht, kus oma saavutusi jagada. Kodu.postimees.ee on see koht! Ehitasid midagi huvitavat, uuendasid või remontisid ja tahad tulemust ka teistele näidata? Tee pildid enne ja nüüd ning saada need kodu@postimees.ee. Parimatele on uhked auhinnad.

Jõuluvärvides pidulaud. FOTO: Ikea

Lisaks leiad meilt hulgaliselt ideid. Ei tea, kuidas jõulauda katta? Siit saad häid nippe! Loomulikult anname ka väärt nõu, kuidas elektrit säästa ja majapidamistöödega osavamalt hakkama saada. Siin on oluline nõks, mida veinisõber unustada ei tohiks.

Kus toimub kõige rohkem? Kodus. Kus on kõige parem olla? Kodus. Me ei pane pahaks, kui sa edaspidi kogu oma ekraaniaja meiega veedad, vastupidi – me ootame sind!

Kohtumispaik on nüüdsest kodu.postimees.ee.