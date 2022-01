PILDID ⟩ Veinikasiinost kokakoolini! Fahle parki koliv Bestwine toob moodsasse ärilinnakuse maagiat ja melu

«Meie kirg hea veini vastu on inspireerinud veinihuvilisi kogunema Bestwine hubastes ruumides, et avastada veinimaailma põnevaid nüansse ja ammutada uusi teadmisi. Just ürituste läbiviimiseks me vajasimegi uusi ruume ja Fahle Pargi kõrgete lagedega ja ajalooliste paeseintega miljöö sobib selleks suurepäraselt. Loomulikult ootame Fahle Parki ka inimesi veini kaasa ostma ja tutvuma meie hoolikalt valitud veinikollektsiooniga,» rääkis Bestwine looja ja juht Triinu van Buuren.