VIDEO ⟩ Salapärane loss, mis võib peagi Williami ja Kate'i koduks olla

See võib aga keeruliseks osutuda. Kuigi loss kuulub ametlikult kuninglikule perele, üüriti see 1955. aastal 99 aasta pikkuse lepinguga kuninganna nõole Gerald Lascellesile. Üürileping on aastate jooksul ühest käest teise käinud ning nüüd kuulub see Kanada miljardärile Galen Westonile. Westonid on kuningliku perega lähedased ning on neid mitmel korral lossis võõrustanud. Siiski saab leping 32 aasta pärast läbi, peale mida võib juhtuda, et Westonite pere jääb uhkest elamisest ilma.