Lõunauinakud ei ole häbiasi! Uneekspert selgitab, millal sellest kõige rohkem kasu lõigata

Ameerika uneeksperdi sõnul algab kõik õigest ajastusest. Kui teha uinak kell 15 päeval, võib väike kõrvalekalle tõenäoliselt mõjutada ka inimese öist unerütmi. Hayley Thistletoni sõnul tuleb inimestele kõige enam kasuks kas hilishommikune või pärastlõunane uinak. Ei tohi unustada, et uinakut ajastades võiks lähtuda ka isiklikust ärkamisajast.

Kell 15 tehtud uinak on Thistletoni sõnul kahtlemata parem variant, kui kella 19 paiku tukastada. Selleks, et oma tavapärases unegraafikus püsida, tuleb uinaku ja tegeliku magamineku vahele võimalikult palju aega jätta, kirjutab New York Post.