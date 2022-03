TikTokis leviv kummaline uinumisnipp võib ulatada abikäe ka paanikahoogude korral

Ameerika uneeksperdil Alan Mendellil on tagataskus õnneks üks väga lihtne, ent tõhus uinumisnipp. Kui sul on raskusi uinumise või oma mõtete välja lülitamisega, aseta rinnale üks kott jääd. Eksperdi sõnul aktiveerib külmkott inimese uitnärvi, mis omakorda aitab organismil rahuneda, vahendab New York Post.