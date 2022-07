OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Restorani pidanud Triin: «Kaks blondi, kel äriplaani ei ole, pole vist kõige mõistlikumad rentnikud!»

Triin, kes kolmest kõige suurema kokanduskogemusega, on pidanud lausa oma restorani – Triinude Toiduministeerium. Idee oma äge restoran teha tekkis Triinil koos teise Triiniga. Pakuti neile pinda ja otsustamiseks 24 tundi. Mindi riskile ja sõlmiti leping. «Meil ei olnud algul sentigi raha. Majaomanikud tegid alguses ka ainult üheks kuuks üürilepingu, sest neile tundus, et kaks blondi, kel äriplaani ei ole, ei ole vist kõige mõistlikumad rentnikud.» Raha tuli teenima hakata kohe, õnneks saadi ruttu ree peale ning edukalt toimetati aastaid.

Jutt liikus sujuvalt üle kodusele toiduvalmistamisele. Madis on suur toidu ettevalmistaja, kuid selle asemel, et uhada valmis kogu roog, teeb ja hoiustab ta iga koostisosa eraldi. Omaette karpi läheb kaste, köögiviljad, mingi lihaasi jne.

Ka Kristina, keda Madis on kolme aasta jooksul söömas näinud vaid korra, on koju ohtralt toitu varunud. Räägib, et ta on ükskõik mis katastroofiks valmis, sest kapid on kuivaineid täis ja sügavkülmik pelmeenidest punnis.