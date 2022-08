PORTAAL ⟩ Kes ees, see mees! Üürituru tipphooaja stardipauk on antud

«August on aeg, kus ettenägelikud tudengid pööravad pilgu kinnisvaraturu poole lootusega endale järgmiseks õppeaastaks üürieluase kindlustada. Lisaks tulevad üürikortereid jahtima inimesed, kes sügisese ärihooaja alguses üürikorterit vajavad. Kuhugi ei ole kadunud pagulased. Eestisse on Venemaa terrori eest pakku tulnud üle 45 000 pagulase Ukrainast, kellest paljud samuti Tallinna üürikortereid taga ajavad. Nii võib öelda, et üürikorterite nõudlus on üüratu,» analüüsis Tarvo Teslon.

Üüripakkumine ei suuda nõudlusega sama jalga käia. Korterite ostu-müügihinnad on kerkinud üürihindadest oluliselt kiiremini. See tähendab, et korteri ostmine üürileandmiseks on vähem tasuv kui näiteks aasta või kaks tagasi.

«Lisaks on suure küsimärgi all, mis saab kinnisvara väärtusest – kas kinnisvara hinnatõus lähikvartalite jooksul jätkub? Või lähevad korterite üle mõistuse kõrgele paisunud hinnad mõningasse korrektsiooni? Teadmatus ja ebakindlus kinnisvara väärtuse liikumise suuna ja kiiruse osas pärsib uusi üüriinvesteeringuid,» tõi Tarvo Teslon välja üürileandjaid painavad küsimused.

Suur nõudlus piirangutest ahistatud pakkumiste tingimustes tähendab vähemalt lühiajalist üürihindade tõusu.

«Tallinna üürikorterite keskmine hind on kinnisvaraportaalis KV.EE viimase kolme kuu jooksul olnud ligikaudu 14,5 eurot ruutmeetri kohta. Karta on, et augustis näeme siin mõningat tõusu. Viimase 10 aasta jooksul ei ole olnud aastat, mil augustis ei oleks üürihinnad võrreldes varasema kuu-paariga kerkinud,» rääkis Tarvo Teslon üürihindadest.

Üürikorteri vajajatel soovitab ta otsinguga kiiresti algust teha. Üürihuvilisi hakkab üüriturule iga päevaga järjest enam juurde tulema. «Varasemad tegutsejad saavad noppida üürikorterite paremad palad. Hilinejatele jäävad üüripakkumiste riismed, kui üldse midagi,» pani Teslon südamele.