Mitmed uuringud on näidanud, et kellakeeramisel võib olla negatiivne mõju meie unele. Täiskasvanutel võtab keskmiselt kaks nädalat aega, et harjutada oma keha varem tõusma, ent on ka neid, kes üleminekuga hõlpsamini toime tulevad, vahendab Express. Teadlikult ja tasahiljukesi tegutsedes saab igaüks seda mõju õnneks vähendada.