PURUNEMISOHT ⟩ IKEA palub klientidel välja vahetada LETTAN peeglite seinakinnitused

Üleskutse hõlmab ainult LETTAN peegleid, mille kuupäevamärgis on 2105 või varasem (aa/nn) ja selle põhjuseks on oht, et nende peeglite seinakinnitused võivad puruneda. IKEA palub kõigil, kellel on viidatud kuupäevamärgisega LETTAN peegel, see kohe seinalt maha võtta ja tellida tasuta uued kinnitused.