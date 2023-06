UNEEKSPERT SOOVITAB ⟩ Väga hea põhjus, miks sina ja kallim ei tohiks samal ajal magama minna

Suurbritannia madratsifirma Dream korraldatud uuringus leiti, et suur osa elanikkonnast magab paremini üksi, isegi kui ollakse abielus või paarisuhtes. Üle 25 protsendi uuringus osalenud 15 000 inimesest väitis, et nad magavad paremini, kui kaaslast parasjagu kõrval pole. Kaheksa protsenti tunnistas seejuures, et on öörahu nimel kaalunud eraldi tubades magamist, vahendab honey.nine.com.au.