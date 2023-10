Pilt on illustreeriv.

Ükski magamisasend ei ole ilmtingimata vale ning igal inimesel on oma lemmik magamispoos. Osad meist naudivad kõhuli põõnamist, osa selili, mõni on hoopis külili asendi pooldaja. Miks aga kõhuli magamine meile sedavõrd kahjulik on?