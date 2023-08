ÕPIME ÜMBER ⟩ Ekspert selgitab, miks levinud magamisasend meile nii halb on

Kõhuli magamine on tervise seisukohast äärmiselt kahjulik, kuna see võib tekitada soovimatuid pingeid kaela- ja seljalihastesse.

Samuti paneb see koormuse lihastele ja liigestele, mis võib omakorda viia tuimuse, ja jäsemete suremiseni. Selleks, et kaela- ja seljavalu ennetada, tuleks puusade alla panna mõni lisapadi. Keha keskosa on kõige raskem ja padi aitab vähendada selja kõverdumist. Proovi magada lisapadjaga, et selga hoida.