Iltalehti kirjutab, et inimesed, kes magavad öösiti vähem kui seitse tundi või kannatavad mõne muu uneprobleemi all, on uue uuringu järgi vastuvõtlikumad kõrgele vererõhule. Kõige suuremat seost täheldati naiste puhul, ent uuringu autorid on veendunud, et suure tõenäosusega kehtib sama ka meeste puhul.