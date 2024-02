PEA MEELES ⟩ Tänavu saab viimast korda tuludeklaratsioonis kodulaenu intresse maha arvata

«Eelmisel aastal makstud eluasemelaenu intresside summat näeb internetipangas, kust saab seda mugavalt ka e-maksuametisse automaatseks deklaratsioonile sisestamiseks edastada. Kuna seadusemuudatuse tõttu kaob see õigus edaspidi ära, siis saabki intresse tänavu viimast korda oma tuludest maha arvata. Põhitingimus on see, et laenuga soetatud eluruumi on kalendriaasta kestel kasutanud enda eluasemena,» ütles Luminori Eesti eraisikutepanganduse juht Kaspar Kork.