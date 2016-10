«Minu kodu» blogi: Maja välisviimistlus ja uksed

Ilmad on jahedaks ja niiskeks läinud ning õhtud pimedaks. Kuigi me oleme kõik nädalavahetused ehitanud ja mõned õhtud ka lambi valgel toimetanud, siis tempo on siiski aeglustunud.

17. augustil sai majakarp enamvähem kinni - see tähendab, et paigaldatud sai kogu tuuletõke, katus ja aknad olid valmis ja puudu olid vaid uksed. Ajutiselt lõime garaažiukse asemele plaadid ette ja ehitasime ajutise välisukse, et saaks vajadusel ka maja lukku panna ja esikut vihma eest kaitsta.

Maja 17. augustil, 2016

Vahepeal sai sisetöid tehtud - teise korruse põrandaid soojustatud ja põranda OSB-d paigaldatud. Torutööd on veel tegemata, seega kogu põrandat veel paigaldada ei saanud, aga vähemalt saab nüüd teisel korrusel vabalt edasi toimetada. Septembri alguses võtsime käsile maja sokli viimistluse. Juba projekti tegemise käigus sai otsustatud, et paigaldame sinna kivipurukattega betoonplaadid, mis toonilt helehallid. Kuigi ma ei ole selle katte suur fänn, siis krohvimine ei tundunud ammugi meeldiv töö.. Pealegi on see asi, mida me kumbki väga hästi ei oska. Senine kogemus piirdub eelmise kodu kindakrohviga tehtud seinaga aga see on midagi muud kui teha siledat seina.. Vundamendi serva tellisime katusega samas toonis pleki sokliliistuks, samast firmast, kust katusegi tellisime. Kuna nende paigaldamine oli üsna lihtne, siis otsustasime selle töö ise teha.

8. septembril jõudsid kohale me kauaoodatud voodrilauad. Ka nende toon oli meil projektis paika pandud. Tooniks valisime beežikas-halli peitsi Kolorex Classic tooniga 5087.

Esialgne plaan oli voodrilauad ise värvida. Selleks ostsime sel suvel isegi kompressori, et saaks pihustiga värvida. Kui aga suvel tuulekaste värvisime, siis sai selgeks, et neid voodrilaudu me ise värvida ei taha - käsitsi pihustiga töötamine on üsna ränk töö. Lisaks ei meeldinud see, et seda värvi pihustub ju igale poole. Tuulekastid värvisime veepõhise värviga aga maja välisvoodrit tahtsime värvida lahustipõhise peitsiga, mis teoreetiliselt peaks puitu paremini kaitsma kui veebaasil peits. See aga on üsna ebameeldiva lõhnaga ja puhastatav vaid lahustiga. Nii saigi otsustatud, et tellime lauad peitsitud kujul. Pidasime nõu tuttava ehitusspetsialistiga, kes soovitas tellida laudise 1x krunditud ja 2x peitsitud kujul. Lisaks ostsime paar pisemat purki, et lõigatud kohad käsitsi pintsliga üle käia. Hinnavahe värvitud ja värvimata laudade vahel oli ca 1750eurot kogu maja kohta, aga värv on kindlasti pool sellest hinnast ja me hoidsime ilmselt tohutult aega kokku sellega, et tellisime need viimistletud kujul.

Maja välisviimistluse krunt ja peits

Maja välisviimistluse paigaldamine, maja põhjapoolne külg 11. september, 2016

Prioriteediks sai uue majaosa voodri paigaldus, et kiiremas korras katta ära tuuletõke, mis vihmaga märjaks kippus minema. Alustasime põhjapoolsest seinast, sest seal oli kõige vähem aknaid ja seetõttu vähem lõikamist. Paigaldasime voodrilauad pruunide terrassikruvidega - need on ilmastikukindlad ja pruuni tooni kruvid jäid mõnusalt märkamatud seda tooni laudise peal.

16. septembril tellisime majale veel ühe katuseakna ja lumetõkked ning 17. septembril tellisime ära garaažiukse. 18. septembril ehitasime majja trepi kahe korruse vahele. Õigemini ehitas selle mehe isa. Mõne tunniga valmis tema kuldsete käte all meie ajutine trepp, mille hiljem viimistleme valge värviga ja lisame õiged astmelauad õlitatud tammepuidust.

Trepp 18. september, 2016

Septembri lõpus ja oktoobri alguses panime laudist maja taha (idapoolsesse külge) ja maja ette (läänepoolsesse külge). Kuna mõlemal pool on räästani umbes 9meetrit, siis kaalusime tellingute või tõstuki renti. Kui aga isa ühel nädalavahetusel appi tuli, sai paari tunniga olemasolevatest laudadest asjalikud tellingud, mis olid vaiadega maas kinni ja kinnitatud maja konstruktsiooni külge. Laudise panek kõrgustes sai jätkuda.

Maja läänepoolne külg 26. september, 2016

Maja idapoolne sein 26. september, 2016

7. oktoobril saabus me tellitud lisakatuseaken ja lumetõkked. Lumetõkked said paigaldatud täies ulatuses ümber kogu maja, sest ühel küljel hakkame parkima autosid ja teisel küljel on majaesine koos kõnnitee ja trepiga ning kolmandale küljele tuleb terrass. Kohta, kus lumi vabalt alla langeda võiks, ei jäänudki.

Lumetõkked, 9. oktoober, 2016

13. oktoobril jõudis kohale me garaaziuks. Garaažiukse tellimisel oli meile oluline selle soojapidavus ja automaatika - st puldiga avanemine. Hinnapäringud saatsime kolme ettevõttesse, aga otsustasime Doorflexi kasuks. Teine pakkuja oli Uksepartner (Hörmann) ja kolmas firma ei vastanud päringule. Kuna Doorflexi ja Uksepartneri hinnavahe oli üle 500euro, siis valisime Doorflexi. Meie garaaž ei saa olema tavapärane garaaž, kus autot hoitakse, vaid pigem tööruum, kus saab puidutöid teha. Garaaž on majaosa ja põrandaküttega ning seetõttu oli oluline, et uks oleks soojapidav. Erilist tähelepanu pöörasin turvalisusele - et lapsed ega loomad uksega viga ei võiks saada. Selleks tellisime lisaks fotosilmad, mis tuvastavad ära kui miski või keegi on ukse vahel. Garaaži ukse paigaldus eeldas selle lae ja uksepoolse seina lõplikku viimistlemist, mida me muidugi teha ei jõudnud. Õhtul enne garaažiukse paigaldust panime veel villa ja kipsi, et oleks kuhugi ust kinnitada. Viimistlemine jääb siiski hiljemaks ja see saab nüüd mõnevõrra keerulisem olema..

Garaaziukse paigaldus, 13. oktoober, 2016

Välisuksega juhtus meil paras äpardus. Nimelt pole seda siiani veel tulnud, kuigi tellisime selle ligi kolm kuud tagasi. Tarneaeg pidi olema 6 nädalat. Kuna vanal majaosal on Viljandi Akna- ja Uksetehase välisuks, siis plaan oli ka uuele osale täpselt samasugune tellida. K-rauta on nende koostööpartner ja nende kaudu sai see uks augustis tellitud ja pidi septembri lõpuks kohal olema. Septembri lõpus uurima hakates tuli välja, et meie tellimus läks tehase spämi postkasti ja sinna ta jäigi. Nii tuli meil septembri lõpus uuesti 6nädalane ooteaeg ja välisuks pole siiani kohale jõudnud. Selle apsaka eest pakuti meile soodustust uste pealt (uste, sest tellisime ka tuletõkkeukse garaaži ja maja vahele neilt). Loodame, et uuel nädalal saab uudiseid, millal meie välisuks saabub, sest tegelikult lubati tarnet juba 43. nädalaks ja see sai täna läbi.

Kõige rohkem aega aga on kulunud hoopis sellistele pisematele töödele, mida maja juures tähelegi ei pane, aga ometi on vaja ära teha - näiteks tuulekastilaudade viimistlemine ja paigaldamine, maja ette küttesüsteemile aluse valamine, aknaliistude värvimine, vana majaosa sokliserva lahti kaevamine, sügisesed aiatööd, heki istutamine ja hooldamine, tellingute ringi tõstmine. See nimekiri võiks jätkuda ilmselt veel pikalt, aga kõigest ei jõuagi kirjutada.

Majaesine, 30. oktoober, 2016

Välisvooder sai nüüd uue majaosa peale paigaldatud ja jäänud on veel pudi-padi: liistud, tuulekastilauad jms. Irooniliselt andis just nüüd saelaud otsad ja selle tõttu need tööd seisavad, aga eks ma siis teeme neid töid, mida kannatab teha ja viime sae parandusse. Järgmise kahe nädala jooksul loodame siiski välisvoodriga lõpetada ja siis kiirelt elektritöödega tegeleda, et saaks peagi kütte tööle panna ja maja soojemaks ning niiskuse välja. Järgmisel nädalal tahaks ka kamina ehitusega ühele poole saada. Sellest kõigest juba pikemalt järgmistes postitustes.

