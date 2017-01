Põhjus, miks kodu ostmine võib olla kasulikum kui ehitamine

Käsiraamatu «Nõuanded koduostjale. Praktilised nõuanded, kuidas leida unistuste kodu» autori Tõnu Toomparki hinnangul on valmis korteri või maja ostmise eeliseks enamasti see, et sinna saab kohe sisse kolida.

«Sageli ostetakse kinnisvara ja ostu finantseerimiseks kasutatakse laenu. Ostes laenu abil valmis korteri või maja, on kohe võimalik hakata nautima kulutuste vilju. Kui aga panga finantstuge kasutades ehitada maja oma kätega ja sisustada seda hiljem aastate jooksul vastavalt rahalistele võimalustele, on kodulooja olukorras, kus laen on võetud ja intressikulu seljas, kuid selle vilju kasutada ei ole võimalik. Maja valmimine võtab nimelt veel aega,» kirjutab Toompark käsiraamatus.

Toomparki sõnul tuleb tähelepanu pöörata aga ka turukonjunktuurile. «Võib selguda, et ühel hetkel on valmis maja ostmine oluliselt soodsam kui uue maja ehitamine, teisel ajal on aga kasulikum maja ise ehitada, sest nii saab selle odavamalt, kui osta valmis olemasolev maja.»

Inimene kes otsustab kodu ise ehitada, peaks Toomparki hinnangul mõtlema kindlasti ka sellele, kas ta on suuteline ehitusteenust tellima: «Eks kõik ehitusteenuse pakkujad ütlevad, et nad on parimad ja ausad tegijad, kuid elu näitab, et rumalal tellijal tõmmatakse nahk üle kõrvade.»

