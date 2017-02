Korter ajaloolises villas – 399 000 eurot

Kuuetoaline korter, kogupinnaga 195,3 ruutmeetrit, asub otse rannapargi kõrval, kauni villa esimesel korrusel.

Korteri pärliks on suur ja avar köök, mis on ehitatud veranda asemele. Köögi suurus on ligi 30 ruutmeetrit.

Rand ja kesklinn asuvad hoonest umbes 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

2. Korter moodsa arhitektuuriga elamus – 395 000 eurot

Viietoaline korter asub rannapargis, merest vaid paariminutilise jalutuskäigu kaugusel.

Korteri juurde (elamispinda 121 ruutmeetrit) kuulub ka peaaegu 100-ruutmeetrine terrass, kust avaneb kaunis vaade parki. Korterelamu on ehitatud viis aastat tagasi.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

3. Korter moodsa arhitektuuriga elamus – 360 000 eurot

Samas majas on müügil veel teinegi korter, mis on võrreldes eelmisega pisut odavam.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

4. Nelja magamistoaga korter rannapargis – 349 000 eurot

Rannapargis asuva viietoalise korteri kogupinnaks on 134 ruutmeetrit. Korter on suur ja avar – seal on suured aknad ja kõrged laed.

Korteris on neli magamistuba, avatud köök-elutuba, vannituba, tualett ja saun.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

5. Uusarendus Pärnu jõe kaldal – 270 000 eurot

Pärnu jõe vasakule kaldale on kerkimas sellel aastal moodne elamukvartal Fiume Portata. Majad asuvad tupiktänavas ja sellepärast on tegu rahuliku keskkonnaga.

Neljatoaline korter, kogupinnaga 122,4 ruutmeetrit, paikneb läbi kahe korruse. Esimesel korrusel on avatud köök-elutuba, tualett, trepihall, majapidamisruum ja pesuruum koos saunaga.

Teisel korrusel on kolm magamistuba, panipaik, pesuruum ja trepihall.

Foto: KV.EE